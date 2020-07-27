toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Фонсека зізнався, що довелося змінити у своїй роботі після переїзду з УПЛ в Серію А

06:30 - Читать на русском
Фонсека зізнався, що довелося змінити у своїй роботі після переїзду з УПЛ в Серію А
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека розповів про особливості роботи в чемпіонаті Італії.

"Італійський футбол – особливий, і я багато чому вчуся тут. Важливо розуміти, що буквально в кожному матчі ваш суперник може вийти з різними ігровими системами. Один тактичний план сьогодні і зовсім інший – завтра. Більш того, вони можуть змінювати ігровий малюнок прямо впродовж гри.

Луческу хотів замінити Фонсеку в Шахтарі – донецький клуб відмовив своїй легенді

Всі команди дуже добре підготовлені тактично і завжди готові створити вам максимум незручностей. Для мене було важливо усвідомити, що кожен матч унікальний, тому ви повинні бути готові до всього. Я повинен вміти підготувати свою команду до суперника, який вчора грав одним способом, а сьогодні повністю змінив свій підхід", – цитує Фонсеку Football Italia з посиланням на Socios.com.

Нагадаємо, Паулу Фонсека замінив Мірчу Луческу на посаді головного тренера Шахтаря у 2016 році. Здобувши з "помаранчево-чорними" три чемпіонства поспіль та завоювавши три Кубки України, португалець о 2019 році очолив італійську Рому.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

blog_ava
Сілва – про свій останній матч в АПЛ: Буду сумувати за всім, навіть за погодою – сподіваюся, Ман Сіті зможе виграти ЛЧ
00:35
708
Теги
Італія Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Паулу Фонсека
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
15
год
:
8
хв
Чорноморець
23:55
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук