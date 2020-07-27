Фонсека зізнався, що довелося змінити у своїй роботі після переїзду з УПЛ в Серію А

"Італійський футбол – особливий, і я багато чому вчуся тут. Важливо розуміти, що буквально в кожному матчі ваш суперник може вийти з різними ігровими системами. Один тактичний план сьогодні і зовсім інший – завтра. Більш того, вони можуть змінювати ігровий малюнок прямо впродовж гри.

Луческу хотів замінити Фонсеку в Шахтарі – донецький клуб відмовив своїй легенді

Всі команди дуже добре підготовлені тактично і завжди готові створити вам максимум незручностей. Для мене було важливо усвідомити, що кожен матч унікальний, тому ви повинні бути готові до всього. Я повинен вміти підготувати свою команду до суперника, який вчора грав одним способом, а сьогодні повністю змінив свій підхід", – цитує Фонсеку Football Italia з посиланням на Socios.com.

Нагадаємо, Паулу Фонсека замінив Мірчу Луческу на посаді головного тренера Шахтаря у 2016 році. Здобувши з "помаранчево-чорними" три чемпіонства поспіль та завоювавши три Кубки України, португалець о 2019 році очолив італійську Рому.

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