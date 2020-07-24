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Луческу хотел заменить Фонсеку в Шахтере – донецкий клуб отказал своей легенде

13:41 - Читати українською
Луческу хотел заменить Фонсеку в Шахтере – донецкий клуб отказал своей легенде
Мирча Луческу / фото из открытых источников

Оказывается, Мирча Луческу изъявлял желание вернуться в Шахтер, но "горняки" отказались от повторного сотрудничества.

В 2018 году – через два сезона после своего ухода – Мирча Луческу хотел вернуться на пост главного тренера Шахтера. Соглашение тогдашнего наставника "горняков" Паулу Фонсеки подходило к концу, а румын хотел воспользоваться ситуацией и предложил свою кандидатуру.

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Правда, донецкий клуб отказал Луческу и продлил сотрудничество с Фонсекой. Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на собственные источники, близкие к "горнякам". Как известно, после ухода Фонсеки Шахтер назначил новым наставником португальца Луиша Каштру.

Заметим, что Игорь Суркис после представления Мирчи Луческу заявил, что тренер затаил обиду на Шахтер.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Шахтер Шахтер Главное Паулу Паулу Фонсека
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