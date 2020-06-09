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Фонсека поразил Рому – уже ведутся переговоры о продлении контракта

11:43 24 Читати українською
Фонсека поразил Рому – уже ведутся переговоры о продлении контракта
Паулу Фонсека / ABola

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека может продлить соглашение с римским клубом в ближайшее время.

Рома начала переговоры о продлении контракта с Паулу Фонсекой, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что несмотря на действующее двухлетнее соглашение с португальским специалистом, боссы римского клуба поражены работой Фонсеки и стремятся продлить соглашение с ним еще на год.

Напомним, Фонсека стал главным тренером Шахтера в 2016 году. Добыв с "оранжево-черными" три чемпионства подряд и завоевав три Кубка Украины, португалец в 2019 году возглавил итальянскую Рому. Римский клуб занимает 5 место в чемпионате Италии, имея в активе 45 очков.

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Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома
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