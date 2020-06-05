Ливерпуль после потери Вернера готовит другой трансфер на 50 миллионов – на радаре звездный подопечный Фонсеки

Атакующий полузащитник итальянской Ромы Николо Дзаньоло пользуется спросом на трансферном рынке.

Ливерпуль потерпел неудачу в борьбе за нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера, который решил перейти в Челси. Теперь "красные" попытаются подписать хавбека Ромы Николо Дзаньоло, сообщает Express.

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По информации издания, руководство Ливерпуля намерено сделать предложение своим римским коллегам уже этим летом. Мерсисайдцы видят в Дзаньоло футболиста, способного закрыть на поле сразу несколько позиций. На 20-летнего таланта есть и другие претенденты среди команд АПЛ. В частности Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что Ливерпуль не пожалеет на юную звезду сборной Италии 50 млн фунтов. Кроме того, у "красных" есть дополнительный козырь, ведь Рома готова включить в соглашение защитника команды Юргена Клоппа Деяна Ловрена.

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