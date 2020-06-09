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Фонсека вразив Рому – вже ведуться переговори про продовження контракту

11:40 18 Читать на русском
Фонсека вразив Рому – вже ведуться переговори про продовження контракту
Паулу Фонсека / ABola

Головний тренер Роми Паулу Фонсека може продовжити угоду з римським клубом найближчим часом.

Рома розпочала переговори щодо продовження контракту із Паулу Фонсекою, повідомляє Calciomercato.

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Зазначається, що попри чинну дворічну угоду з португальським фахівцем, боси римського клубу вражені роботою Фонсеки та прагнуть продовжити угоду з ним ще на рік.

Нагадаємо, Фонсека став головним тренером Шахтаря у 2016 році. Здобувши з "помаранчево-чорними" три чемпіонства поспіль та завоювавши три Кубки України, португалець у 2019 році очолив італійську Рому. Римський клуб посідає 5 місце в чемпіонаті Італії, маючи в активі 45 очок.

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Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома
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