Фонсека и Мхитарян в топе, а Калинич – загадочный объект: GdS оценила сезон экс-звезд УПЛ в Серии А

Итальянская Рома проводит неплохой сезон в Серии А. В этом "волкам" помогают персоны, которые, в свое время, зажигали в УПЛ.

Мировой футбол буквально парализован пандемией коронавируса. Национальные чемпионаты приостановлены, Евро-2020 и летние Олимпийские игры перенесены на следующий год. Все ждут позитивных новостей. Надежда на возобновление сезона еще живет в сердцах болельщиков и особенно футбольных чиновников. Клубы готовы играть, как только дадут "зеленый свет", но дадут ли его – сказать сложно. Эксперты уже подсчитали, если не вернуться к игре в середине мая, то текущий сезон доиграть не удастся. Готовятся к такому варианту и в УЕФА, где уже разработали несколько разных сценариев, в зависимости от прогресса коронавируса. Правда, президент союза более оптимистичен – Александр Чеферин считает, что для спасения сезона его необходимо возобновить не позже до конца июня.

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Пока идут дискуссии и до конкретики далеко, в Серии А уже появились конфликты. В эпицентре – президент Лацио Клаудио Лотито. "Орлы" проводят самый успешный сезон за очень длительное время, поэтому будет очень обидно, если все это окажется бесполезным. Однако много команд лиги склоняются, что сезон стоит окончательно отменить. Итальянская пресса утверждает, что в этом лагере не только середняки, но и Интер с Ювентусом. В то же время, La Gazzetta dello Sport не стала ждать официальных решений и уже подводит свои традиционные итоги сезона для всех команд.

Рома получила от авторитетного издания скромные 6 баллов. От столичного клуба явно ожидали большего. В борьбе за путевку в Лигу чемпионов на момент вынужденной остановки сезона "волки" отставали от четвертой строчки, которую занимает Аталанта, всего на 3 очка. В Лиге Европы "джалоросси" не без проблем пробились в стадию 1/8 финала – Гент с его украинцами достойно противостоял более статусному сопернику и вполне мог рассчитывать на небольшую сенсацию. Результаты Ромы в чемпионате тоже нельзя назвать стабильными. Команда выдала несколько серий из трех побед подряд, однако за ними следовали аналогичные проигрышные отрезки. Словом, именно стабильности не хватило римлянам, чтобы не выпасть из первой четверки.

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Если сосредоточиться на личностях, то украинским болельщикам, прежде всего, должны быть интересны бывшие представители УПЛ. В частности, экс-нападающий Днепра Никола Калинич, по мнению GdS, заслуживает лишь 5 баллов. Издание отмечает, что хорват долгое время оставался загадочным объектом. Одной из причин этого можно считать травму, полученную в конце октября, и которая лишила Николу футбола на два месяца. В общем Калинич в текущем сезоне 13 раз выходил на поле в футболке Ромы во всех турнирах, но проявить себя смог только перед самым прекращением соревнований, оформив дубль+ассист в матче против Кальяри. Это пока единственные результативные действия форварда в Италии.

А вот Генрих Мхитарян получил от GdS приличные 6,5 и порцию комплиментов. Бывший хавбек Шахтера трудно адаптируется в Италии, в основном, из-за травм. Армянин пропустил 16 матчей команды из-за разных повреждений. Но, как утверждает издание, когда Генрих был в боевой готовности, то осуществлял решающее влияние на игру "волков" – 6 голов и 3 результативные передачи в 17-и матчах Серии А тому подтверждение. Отмечается, что Мхитарян стал находкой для Ромы, поскольку может сыграть сразу на нескольких позициях. В этой ситуации вполне логичное желание руководства подписать с игроком полноценный контракт (сейчас 31-летний хавбек выступает на Стадио Олимпико на правах аренды из лондонского Арсенала).

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La Gazzetta dello Sport убеждена, что Паулу Фонсека хорошо справился в свой дебютный сезон в Италии – оценка 6,5. Отмечается, что португалец, как мог, удерживал Рому вблизи лидеров, хотя засилье травм и постоянные разговоры о смене владельца клуба отнюдь не способствовали стабильности. Очень красноречива характеристика издание для экс-наставника Шахтера: "Если Рома до сих пор борется за Лигу чемпионов в следующем сезоне и до сих пор в Лиге Европы в нынешнем, то это все только благодаря ему. Мужик!". Добавим, что на Апеннинах у Фонсеки действительно хорошая пресса. Там отмечают умение специалиста работать в кризисных условиях. Ведь, потеряв ключевых Дзаньоло и Диавара на длительный срок из-за травм, наставник все же не допустил стремительного падения команды. Понятно, что даже если сезон возобновится, то Роме будет трудно попасть в топ-4, но Фонсека сделает для этого все возможное.

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