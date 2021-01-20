После поражения Ромы от Лацио (0:3) в СМИ вновь начали обсуждать возможное увольнение наставника "волков" Паулу Фонсеки.

"Я был готов к отставке с первого дня моего прибытия в Рим. Мы находимся там, где позволяет наша игра. Я полностью доверяю своей команде.

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Логично, что когда мы проигрываем, то ко мне появляется много вопросов. В такой ситуации остается только продолжать работать", – цитирует Фонсеку Football-Italia.

После 18-ти туров Серии А Рома расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы, опережая Ювентус на один зачетный балл (у туринцев есть игра в запасе).

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