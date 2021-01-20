Після поразки Роми від Лаціо (0:3) у ЗМІ знову почали обговорювати можливе звільнення наставника "вовків" Паулу Фонсеки.

"Я був готовий до відставки з першого дня мого прибуття в Рим. Ми перебуваємо там, де дозволяє наша гра. Я повністю довіряю своїй команді.

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Логічно, що коли ми програємо, то до мене з'являється багато питань. У такій ситуації залишається лише продовжувати працювати", – цитує Фонсеку Football-Italia.

Після 18-ти турів Серії А Рома розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці, випереджаючи Ювентус на один заліковий бал (у туринців є гра в запасі).

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