Матч и онлайн-трансляция Лацио – Рома на "Футбол 24" стартовал в 21:45 по киевскому времени. Римское дерби открывало программу 18-го тура чемпионата Италии 2020/21, в котором Рома на момент начала игры занимала 3 место, а подопечные Симоне Индзаги шли на 8-й строчке турнирной таблицы. После 17-ти туров команда Паулу Фонсеки, для которого это было уже третье римское дерби, опережала своего извечного соперника на 6 очков.

Последние два противостояния между этими командами завершались с одинаковым счетом 1:1, а перед этим Рома и Лацио обменялись победами. Интересно, что впервые за многолетнюю историю дерби делла Капитале матч прошел в пятницу – единственный день недели, когда Рома и Лацио еще ни разу не встречались. Также это дерби стало первым, которое было сыграно на пустом Олимпико – коронавирус все еще мешает полноценному футболу.

Паулу Фонсека и Симоне Индзаги выставили прогнозируемые составы. Даже Фелипе Кайседо, который недавно поссорился с главным тренером, оказался в старте, несмотря на слухи о неизбежном уходе из клуба. Эквадорец составил дуэт нападающих с Чиро Иммобиле – третьим лучшим бомбардиром Серии А (11 голов). А вот атакующее трио Ромы привычно сформировали Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко, который в текущем чемпионате забил 7 мячей.

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К слову, в запасе Лацио оказался Сенад Лулич. Капитан "орлов" пропустил почти год из-за тяжелой травмы, а дерби стало первым матчем для боснийца, в котором он попал в заявку своей команды.

Первый момент в матче создали номинальные хозяева – Лацио. Иммобиле вошел в штрафную, качнул Джанлуку Манчини, но с довольно острого угла пробил крайне слабо и прямо в руки Пау Лопесу. "Бьянкочелести" больше владели мячом в первые минуты, но и Рома ждала ошибку соперников. Огрехи, к слову, были – в одном из эпизодов Мхитарян обокрал Милинковича-Савича, посадив серба на желтую карточку.

Но то, что учудили вблизи собственных ворот "волки", трудно описать. Банальный вынес Пепе Рейны привел к голу. Сначала Спинаццола неудачно сбросил на партнера, после чего Роджер Ибаньес умудрился потерять мяч в собственной штрафной. Круглый отлетел к Иммобиле, а тот свое дело знает, поразив девятку ворот Лопеса пушечным ударом. 1:0 – двенадцатый гол Чиро в чемпионате.

На 23-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах Ромы. Ибаньес во вотоой раз "наварил", проиграв борьбу Лаццари на левом фланге. Тот упал в штрафной, но успел встать и откатил на Луиса Альберто. Удар испанца в дальний угол был безупречным. 2:0 – триумф Лацио в первую четверть матча и полное фиаско Фонсеки и Роджера Ибаньеса.

"Джалоросси" создали хотя бы что-то только на 35-й минуте. Мхитарян пробил с лету после скидки Джеко – мимо. Иммобиле мог окончательно хоронить Рому, но перемудрил с обыгрышем и выпустил мяч за пределы поля. Перед тем Луис Альберто позволил себе пас пяткой в чужой штрафной. Джеко зацепился за мяч и заработал стандарт, который к какой-либо опасности не привел. Рома откровенно провалила первый тайм на всех участках поля – ничего особенного в атаке, но два привезенные Роджером Ибаньесом гола в свои ворота.

Безусловно, в перерыве в раздевалке Ромы состоялся мужской разговор, однако какого-то позитива он не принес. Ибаньес уже в дебюте второго тайма снова ошибся, но на этот раз лациале простили своих соперников. Паулу Фонсека выпустил Педро вместо Верету, однако никакого обострения у ворот Рейны это не вызвало. Лацио уверенно контролировал ход игры, не пренебрегая возможностями проводить контратаки. Две из таких завершались опасными ударами, но уверенно действовал Пау Лопес.

Могли забивать Кайседо и Иммобиле – испанский кипер снова спасал Рому. Просто разрывали подопечные Индзаги своих визави на контратаках – Манчини, Смоллинг и Ибаньес ничего не могли поделать. Если бы не Лопес, то быть бы разгрому. Но на 67-й минуте не спас и Пау.

Луис Альберто из полукруга перед штрафной элегантно закрутил в правый нижний угол. 3:0 – Рома нокаутирована, Фонсека выбросил белое полотенце. Этот гол закрыл игру, хотя Лацио продолжил куражиться. То, как в одной из атак "орлы" вышли из-под прессинга на своей половине поля, нужно показывать детям в ДЮСШ как эталон игры в футбол. Роскошный матч от команды Симоне Индзаги!

На 85-й минуте Джеко должен был забивать, но проиграл дуэль Рейне. Лидеры Ромы не сыграли в дерби на своем уровне, в отличие от ведущих футболистов Лацио. Блестящая игра номинальных хозяев, умноженная на ужасные ошибки "волков", завершилась абсолютно заслуженной победой "бьянкочелести".

3:0 – Лацио опозорил Рому и поднялся на 7 место, набрав 31 очко. У Ромы 34 пункта и 3 позиция, но Ювентус и Аталанта могут подвинуть "джалоросси" из топ-3.

Паулу Фонсека в который раз продемонстрировал свое неумение противостоять итальянским топ-клубам. Если с более слабыми командами Рома более-менее научилась справляться, то против серьезных оппонентов постоянно возникают проблемы. 1:4 от Аталанты, 0:4 от Наполи, теперь позорные 0:3 в римском дерби. К счастью для экс-наставника Шахтера, сегодня на трибунах Олимпико не было болельщиков, иначе бы португалец и его команда услышали много "теплых" слов в свой адрес, ведь Рома не может выиграть уже четвертое дерби подряд. При этом дважды проиграв со счетом 0:3.

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