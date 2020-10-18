Руководство "волков" недовольно публичными претензиями португальского специалиста, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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На неделе Фонсека дал интервью, в котором раскритиковал вялую трансферную политику клуба и отсутствие спортивного директора. Новый владелец Ромы Дэн Фридкин не ожидал такого от тренера и может сделать довольно резкие выводы. Если сегодня команда не сможет победить Беневенто, то будущее Фонсеки окажется под угрозой.

Напомним, Рома пригласила португальца из Шахтера более года назад. В прошлом сезоне римляне заняли пятую строчку Серии А.

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