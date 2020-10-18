Керівництво "вовків" невдоволене публічними претензіями португальського фахівця, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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На тижні Фонсека дав інтерв'ю, в якому розкритикував мляву трансферну політику клубу та відсутність спортивного директора. Новий власник Роми Ден Фрідкін не чекав такого від тренера і може зробити доволі різкі висновки. Якщо сьогодні команда не зможе перемогти Беневенто, то майбутнє Фонсеки опиниться під загрозою.

Нагадаємо, Рома запросила португальця з Шахтаря понад рік тому. У минулому сезоні римляни посіли п'яту сходинку Серії А.

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