В матче 4-го тура Серии А Лацио на выезде уступил Сампдории. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 4-й тур

Сампдория – Лацио – 3:0

Голы: Квальярелла, 32, Ауджелло, 41, Дамсгорд,74

Кротоне – Ювентус – начало матча в 21:45

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Сампдория довольно неожиданно разгромила Лацио. В середине тайма Фабио Квальярелла удачно замкнул навесную передачу от Томмазо Ауджелло в правую девятку. К концу первой сорокапятиминутки уже сам Ауджелло удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового и увеличил счет в матче.

После отдыха "блучеркьяти" забили третий раз. Валерио Верре воспользовался ошибкой защитников, поборолся в штрафной соперника, отбросил на Миккеля Дамсгорда, который элегантно перебросил кипера Лацио. К слову, подопечные Симоне Индзаги за весь матч смогли нанести лишь один удар в створ ворот.

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