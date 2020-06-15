Фонсека оказался в "пороховой бочке, которая собирается взорваться" – в Роме назревает громкое увольнение

Итальянская Рома столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и планирует кадровые изменения. Первой жертвой может стать спортивный директор Джанлука Петраки.

Президент Ромы Джеймс Паллотта размышляет над увольнением спортивного директора Джанлуки Петраки. Их отношения и так были далеки от товарищеских, а после срыва сделки по продаже клуба американскому миллиардеру Дэну Фридкину ситуация стала еще хуже.

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У Ромы серьезные долги, из-за которых, скорее всего, клуб снова будет продавать лидеров команды. Паллотта и Петраки имеют разные взгляды на развитие клуба, а в последние дни их конфликт набрал новые обороты. Спортивный директор рискует потерять работу еще до завершения текущего сезона, информирует Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Паллотта считает именно Петраки главным виновником проблем в клубе. Более того – у последнего якобы ухудшились отношения и с футболистами, особенно после выхода из карантина. Ситуация может получить продолжение в суде, поскольку контракт Петраки рассчитан до лета 2022 года, а спортивный директор получает 1 млн евро за сезон. Португальские СМИ уже не завидуют Паулу Фонсеке. "Пороховая бочка, которая собирается взорваться", – так описала A Bola ситуацию в столичном клубе.

К слову, именно Петраки был одним из инициаторов приглашения Фонсеки. Он неоднократно одобрительно отзывался о работе экс-наставника "горняков" в Вечном городе.

Напомним, Фонсека возглавил Рому летом прошлого года, прекратив сотрудничество с Шахтером. Под руководством португальца "джалоросси" занимают 5 место в Серии А и продолжают борьбу в Лиге Европы.

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