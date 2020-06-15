Фонсека опинився в "пороховій бочці, яка збирається вибухнути" – у Ромі назріває гучне звільнення

Італійська Рома зіткнулася із серйозними фінансовими труднощами та планує кадрові зміни. Першою жертвою може стати спортивний директор Джанлука Петракі.

Президент Роми Джеймс Паллотта роздумує над звільненням спортивного директора Джанлуки Петракі. Їхні відносини і так були далекими від товариських, а після зриву угоди щодо продажу клубу американському мільярдеру Дену Фрідкіну ситуація стала ще гіршою.

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Рома має серйозні борги, через які, найімовірніше, знову продаватиме лідерів команди. Паллотта та Петракі мають різні погляди на розвиток клубу, а останніми днями їхній конфлікт набрав нових обертів. Спортивний директор ризикує втратити роботу ще до завершення поточного сезону, інформує Football Italia з посиланням на La Repubblica.

Паллотта вважає саме Петракі головним винуватцем негараздів у клубі. Більше того – в останнього начебто погіршилися стосунки і з футболістами, особливо після виходу з карантину. Ситуація може отримати продовження в суді, позаяк контракт Петракі розрахований до літа 2022 року, а спортивний директор отримує 1 млн євро за сезон. Португальські ЗМІ вже не заздрять Паулу Фонсеці. "Порохова бочка, яка збирається вибухнути", – так описала A Bola ситуацію в столичному клубі.

До слова, саме Петракі був одним із ініціаторів запрошення Фонсеки. Він неодноразово схвально відгукувався про роботу екс-наставника "гірників" у Вічному місті.

Нагадаємо, Фонсека очолив Рому влітку минулого року, припинивши співпрацю з Шахтарем. Під керівництвом португальця "джалороссі" посідають 5 місце в Серії А та продовжують боротьбу в Лізі Європи.

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