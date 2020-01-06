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Фонсека назвал основную причину поражения Ромы от Торино

6 января 09:59 195 Читати українською
Фонсека назвал основную причину поражения Ромы от Торино
Паулу Фонсека / ФК Рома

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал нелогичное поражение своей команды от Торино в матче 19-го тура Серии А.

 
Андреа Белотти 45+2’
Андреа Белотти 86’
45+2’ Андреа Белотти
86’ Андреа Белотти

"Дело не в настроении – у нас многое получалось. Мы нанесли 31 удар в створ, но мяч никак не хотел залетать в ворота. Не думаю, что мы провели хороший матч, но мы создали достаточно голевых моментов.

Победные пушки Белотти в видеообзоре матча Рома – Торино – 0:2

У нас были проблемы с выходом из обороны, но за первые 7 минут мы могли забить трижды. Если бы реализовали хотя бы один из моментов – игра изменилась бы.

Во втором тайме мы немного добавили и играли еще лучше. Но создается такое впечатление, что даже если бы мы играли хорошо весь матч, то все равно бы не забили", – цитирует Фонсеку издание Football Italia.

Напомним, в матче 19-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле уступила Торино, дважды пропустив от Андреа Белотти. Римский клуб с 35 баллами занимает четвертую строчку, Торино с 24-ю очками – девятый.

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Теги
Италия Рома Рома Торино Торино Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома - Торино
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