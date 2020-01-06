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Победные пушки Белотти в видеообзоре матча Рома – Торино – 0:2

6 января 00:28 193 Читати українською
Победные пушки Белотти в видеообзоре матча Рома – Торино – 0:2
Андреа Белотти / Sky Italia

В 18 туре Серии А Рома неожиданно уступила Торино. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 
Андреа Белотти 45+2’
Андреа Белотти 86’
45+2’ Андреа Белотти
86’ Андреа Белотти

В первом тайме Сиригу несколько раз спас гостей из Турина – свои моменты не реализовали Дзаньоло и Пеллегрини. На 45+1-й минуте гостей вывел вперед капитан Андреа Белотти – форвард получил классную передачу от Ринкона, несколькими касаниями обработал мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.

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После перерыва Рома имела большое преимущество во владении мячом и регулярно создавала голевые моменты, но команду Фонсеки подвела реализация. Одна из контратак Торино привела к пенальти в ворота "волков" – Смоллинг не сориентировался в своей штрафной и сыграл рукой. Приговор уверенно исполнил Белотти. После отчетного матча в активе форварда стало 8 голов в текущем розыгрыше Серии А.

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