Победные пушки Белотти в видеообзоре матча Рома – Торино – 0:2

В 18 туре Серии А Рома неожиданно уступила Торино. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом тайме Сиригу несколько раз спас гостей из Турина – свои моменты не реализовали Дзаньоло и Пеллегрини. На 45+1-й минуте гостей вывел вперед капитан Андреа Белотти – форвард получил классную передачу от Ринкона, несколькими касаниями обработал мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.

Фонсека назвал подопечного, способного стать лучшим игроком Италии

После перерыва Рома имела большое преимущество во владении мячом и регулярно создавала голевые моменты, но команду Фонсеки подвела реализация. Одна из контратак Торино привела к пенальти в ворота "волков" – Смоллинг не сориентировался в своей штрафной и сыграл рукой. Приговор уверенно исполнил Белотти. После отчетного матча в активе форварда стало 8 голов в текущем розыгрыше Серии А.

Рома уступила Торино, Дженоа вырвал победу у Сассуоло, Лацио дожал Брешию, Верона обыграла СПАЛ