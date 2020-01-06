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Фонсека назвав основну причину поразки Роми від Торіно

09:58 697 Читать на русском
Фонсека назвав основну причину поразки Роми від Торіно
Паулу Фонсека / ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека прокоментував нелогічну поразку своєї команди від Торіно у матчі 19-го туру Серії А.

 
Андреа Белотті 45+2’
Андреа Белотті 86’
45+2’ Андреа Белотті
86’ Андреа Белотті

"Справа не в настрої – у нас багато що виходило. Ми завдали 31 удар у площину, але м'яч ніяк не хотів залітати у ворота. Не думаю, що ми провели хороший матч, але ми створили достатньо гольових моментів.

Переможні гармати Белотті у відеоогляді матчу Рома – Торіно – 0:2

У нас були проблеми з виходом з оборони, але за перші 7 хвилин ми могли забити тричі. Якщо б реалізували хоча б один з моментів – гра змінилася б.

У другому таймі ми дещо додали і грали ще краще. Але складається таке враження, що навіть якщо б ми грали добре увесь матч, то все одно б не забили", – цитує Фонсеку видання Football Italia.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру чемпіонату Італії Рома на власному полі поступилась Торіно, двічі пропустивши від Андреа Белотті. Римський клуб з 35 балами посідає четверту сходинку, Торіно з 24-ма очками – дев’ятий.

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Теги
Рома - Торіно Рома Рома Торіно Торіно Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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