Фонсека нашел интересную альтернативу Мораесу для усиления Ромы

Итальянский форвард Эвертона Мойзе Кин может вернуться в Серию А после неудачного вояжа в Англию.

Рома активно ищет забивного форварда. Одно из приоритетных вариантов – Мойзе Кин. Римляне уже ведут переговоры с Эвертоном и агентом футболиста Мино Райолой, информирует журналист Николо Скира.

Рома хочет арендовать Кина за 2 миллиона евро с правом последующего выкупа за еще 22 млн. Эвертон настаивает на том, чтобы прописать в контракте не право выкупа, а обязанность.

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Ранее была информация, что Паулу Фонсека планирует пригласить в Рим форварда сборной Украины Жуниора Мораеса, который должен закрыть дыру в составе после потери Шика и ухода Калинича.

Напомним, что 20-летний Кин конец предыдущего сезона неплохо провел в Ювентусе, а летом за 27 млн ​​евро перебрался в Эвертон.

Однако заиграть на Туманном Альбионе не получилось: скандалы, конфликты, проблемы с адаптацией и проигранная борьба за основу Ришарлисону и Калверт-Льюину. Мойзе хочет вернуться в Италию.

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