Фонсека знайшов цікаву альтернативу Мораєсу для підсилення Роми

Італійський форвард Евертона Мойзе Кін може повернутися в Серію А після невдалого вояжу в Англію.

Рома активно шукає забивного форварда. Один з пріоритетних варіантів – Мойзе Кін. Римляни вже ведуть переговори з Евертоном і агентом футболіста Міно Райолою, інформує журналіст Ніколо Скіра.

Рома хоче орендувати Кіна за 2 мільйони євро з правом подальшого викупу за ще 22 млн. Евертон наполягає на тому, щоб прописати в контракті не право викупу, а обов'язок.

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Раніше була інформація, що Паулу Фонсека планує запросити в Рим форварда збірної України Жуніора Мораєса, який мав би закрити дірку в складі після втрати Шика та відходу Калініча.

Нагадаємо, що 20-річний Кін кінцівку попереднього сезону непогано провів у Ювентусі, а влітку за 27 млн євро перебрався в Евертон.

Однак заграти на Туманному Альбіоні не вийшло: скандали, конфлікти, проблеми з адаптацією та програна боротьба за основу Рішарлісону та Калверту-Льюїну. Мойзе хоче повернутися в Італію.

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