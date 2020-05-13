Фонсека просит Рому подписать Мораеса любой ценой – форвард Шахтера должен заменить бывшую звезду УПЛ

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес попал в сферу интересов итальянской Ромы.

Форвард "джалоросси" Патрик Шик, который на правах аренды выступает за РБ Лейпциг, летом должен стать полноценным игроком немецкого клуба. Никола Калинич, который украинским болельщикам знаком игрой в составе Днепра, тоже покинет римлян.

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Эти обстоятельства заставляют "волков" искать нового нападающего. Главный тренер Ромы Паулу Фонсека попросил руководство вернуться к кандидатуре Жуниора Мораеса, с которым португалец уже работал в Шахтере, сообщает Roma Press.

По информации издания, Фонсека порекомендовал спортивному директору Джанлуке Петраки уже этим летом любой ценой попытаться привезти игрока сборной Украины в итальянскую столицу.

К слову, в нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 31 матч за Шахтер во всех турнирах, отметившись 20 голами и 9 результативными передачами.

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