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Фонсека просит Рому подписать Мораеса любой ценой – форвард Шахтера должен заменить бывшую звезду УПЛ

16:36 173 Читати українською
Фонсека просит Рому подписать Мораеса любой ценой – форвард Шахтера должен заменить бывшую звезду УПЛ
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес попал в сферу интересов итальянской Ромы.

Форвард "джалоросси" Патрик Шик, который на правах аренды выступает за РБ Лейпциг, летом должен стать полноценным игроком немецкого клуба. Никола Калинич, который украинским болельщикам знаком игрой в составе Днепра, тоже покинет римлян.

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Эти обстоятельства заставляют "волков" искать нового нападающего. Главный тренер Ромы Паулу Фонсека попросил руководство вернуться к кандидатуре Жуниора Мораеса, с которым португалец уже работал в Шахтере, сообщает Roma Press.

По информации издания, Фонсека порекомендовал спортивному директору Джанлуке Петраки уже этим летом любой ценой попытаться привезти игрока сборной Украины в итальянскую столицу.

К слову, в нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 31 матч за Шахтер во всех турнирах, отметившись 20 голами и 9 результативными передачами.

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Италия Рома Рома Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Главное Трансферы Шахтера Паулу Фонсека Паулу Фонсека Жуниор Мораес Жуниор Мораес Никола Калинич Никола Калинич Патрик Шик Патрик Шик Шахтер Шахтер
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