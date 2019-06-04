Фонсека "наехал" на руководство украинского футбола

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал об основных проблемах самого популярного вида спорта в Украине.

"Почему Украина не формирует хороших игроков? Ведь есть много молодых ребят, которые прекрасно играют в футбол. Откровенно говоря, я думаю, что нужно начать все с самого начала. И продумать, как нужно формировать хорошего качественного украинского игрока. Нужно изменить менталитет тренировок, менталитет игр. Изменить полностью все! Поверьте мне, никто не сможет хорошо оценивать игроков, если большую часть времени ребята будут только обороняться, если они будут играть без мяча. А это происходит в большинстве матчей. Футболисты не играют, они участвуют в матче.

Фонсека близок к назначению наставником Ромы – Шахтер откажется от солидной компенсации

Я иностранец. Сейчас я нахожусь в чужой стране, но мне нравится здесь. Мне действительно нравится Украина. Мне нравится футбол здесь. И я думаю, что в Украине действительно огромный потенциал, чтобы изменить футбол к лучшему в будущем. Но, если кто-то, управляя футболом в Украине, будет сидеть на диване, и ждать, что все это произойдет само собой, то ничего не изменится! Потому что за те 3 года, что я нахожусь здесь, я вижу, что все происходит именно так! Такие люди сидят и ждут, что все произойдет само собой. И ничего не меняется. Эти люди встают со своих диванов только тогда, когда трофеи вручают", – цитирует Фонсеку footballhub.

Напомним, по итогам прошлого сезона Шахтер победил в УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.

ЧМ-2019 U-20 Украина – Панама: победа на классе и реализации, прогресс прагматичного стиля Петракова, Сикан съел Супрягу