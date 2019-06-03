Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-20

В матче 1/8 финала ЧМ-2019 U-20 в Польше сборная Украины нанесла сокрушительное поражение соперникам из Панамы, пробившись в четвертьфинал турнира.

Уже с первых минут стало понятно, кто и как будет вести игру. Украина захватила контроль над мячом и начала проводить быстрые фланговые атаки с огромным количеством подач и прострелов – особенно с правого фланга, где выделялся Конопля. Постепенно у нашей сборной стали возникать моменты: на 14-й минуте Сикн замкнул навес неточным ударом головой, а на 19-й Цитаишвили попытался после верховой передачи забить в падении через себя; Гео не попал по мячу, однако сферу подхватил Конопля, метров с 14-ти выстрелив выше ворот.

Украина U-20 – Панама U-20 – видео голов

Панама ничем не отвечала, сосредотачиваясь на обороне и постоянно ошибаясь во всех линиях. Тем не менее, до 23-й минуты у "сине-жёлтых" не было ни одного удара в створ – впрочем, первый же из них привёл ко взятию ворот. Конопля прорвался по правому флангу и отдал разрезной пас в штрафную, а Cикан с бильярдной точностью пробил под дальнюю штангу – 1:0! На 28-й мог прилететь и второй гол, однако Цитаишвили после прострела Корниенко с близкого расстояния выстрелил над девяткой.

Украина U-20 – Панама U-20: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2019 – как это было

В начале 30-х минут Панама проснулась, организовав две атаки с неплохими дальними ударами – и если Харви на 32-й бил явно неточно, то Валанта метров с 23-х влупил прямо над каркасом ворот. Впрочем, постепенно Украина перехватила инициативу, а затем и вовсе забила второй гол. На 41-й минуте Сикан замкнул подачу Булецы с углового, "зажгя свечу" над штрафной – она ​​падала за шиворот голкиперу, но тот перевёл её в перекладину. На добивании тут же оказался Попов, с нескольких сантиметров головой удвоив преимущество "сине-жёлтых". Панама моментально посыпалась: на 44-й Корниенко после перехвата в центре пробил с дистанции мимо дальней штанги, а уже в компенсированное время Сикан замкнул прострел Конопли точно в сетку – 3:0.

На второй тайм Украина вышла с ощущением сделанного дела, за что поплатилась уже на 50-й минуте: Бенитес исполнил верховую передачу в район штрафной, Безкоровайный ошибся при её перехвате и проиграл борьбу Уокеру, а тот расстрелял ворота Лунина с нескольких метров – 3:1. Это заставило нашу команду протрезветь и снова начать держать мяч, атакуя флангами. Александр Петраков снял с игры Даниила Сикана и Гео Цитаишвили, выпустив Владислава Супрягу и Алексея Кащука – и если первый остался незаметным, то последний уже через минуту после выхода на поле мог забить четвёртый гол! На 64-й Алексей прорвался на правый край штрафной и нанёс обводящий удар рядом со штангой, а на 68-й замкнул прострел Булецы метров с 11-ти – значительно выше ворот.

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На 70-х минутах панамцы наконец выровняли ход матча, сведя его к позиционной борьбе в центре поля, нескольким стандартам и подачам, которые к успеху не привели. Украина отвечала контратаками и, в конце концов, довела дело до разгрома на 83-й минуте: голкипер Димас кулаками вынес диагональ в штрафную на Дрышлюка, а тот в попытке пробить с дистанции исполнил идеальный пас на Булецу; Сергей же с левого края штрафной легко закатил мяч в ближний угол – 4:1. Панама капитулировала.

Таким образом, сборная Украины U-20 впервые в истории выступлений на молодёжных чемпионатах мира вышла в четвертьфинал, в котором встретится с Колумбией. Матч состоится 7 июня в польском городе Лодзь.

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