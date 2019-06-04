Фонсека близок к назначению наставником Ромы – Шахтер откажется от солидной компенсации

Наставник Шахтера Паулу Фонсека близок к назначению главным тренером Ромы.

Представители Паулу Фонсеки провели переговоры с Ромой, которая хочет пригласить наставника Шахтера на должность главного тренера.

46-летний португалец не прочь перебраться в Рим, однако выдвинул столичному клубу несколько условий, одно из которых – гарантии выделения средств на создание конкурентоспособной команды. Напомним, Рома не попала в Лигу чемпионов по итогам сезона 2018/19 и будет играть в Лиге Европы.

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Также отмечается, что Шахтер готов отпустить тренера бесплатно, несмотря на еще год действующего контракта. Президент "горняков" Ринат Ахметов откажется от компенсации, которая должна была составить около 5 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.

Руководство Ромы готово предложить Фонсеке трехлетний контракт с зарплатой около 2,5 млн евро за сезон. Португалец возглавил Шахтер летом 2016 года и за 3 сезона трижды подряд выиграл "золотой дубль".

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