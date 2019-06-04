Фонсека "наїхав" на керівництво українського футболу

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про основні проблеми найпопулярнішому виду спорту в Україні.

"Чому Україна не формує хороших гравців? Адже є багато молодих хлопців, які чудово грають у футбол. Відверто кажучи, я думаю, що потрібно почати все з самого початку. І продумати, як потрібно формувати хорошого якісного українського гравця. Потрібно змінити менталітет тренувань. Менталітет ігор. Змінити повністю все! Повірте мені, ніхто не зможе добре оцінювати гравців, якщо більшість часу хлопці будуть тільки оборонятися. Якщо вони будуть грати без м’яча. А це відбувається в більшості матчів. Футболісти не грають, вони беруть участь в матчі.

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Я іноземець. Наразі я перебуваю в чужій країні, але мені подобається тут. Мені дійсно подобається Україна. Мені подобається футбол тут. І я думаю, що в Україні є дійсно величезний потенціал, щоб змінити футбол на краще в майбутньому. Але, якщо хтось, керуючи футболом в Україні, буде сидіти на дивані, і чекати, що все це станеться саме собою, то нічого не зміниться! Тому що за ті 3 роки, що я перебуваю тут, я бачу, що все відбувається саме так! Такі люди сидять і чекають, що все станеться саме собою. Та нічого не змінюється. Ці люди встають зі своїх диванів тільки тоді, коли трофеї вручають", – цитує Фонсеку footballhub.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шахтар тріумфував в УПЛ, а також завоював Кубок України.

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