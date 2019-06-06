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Фонсека может самостоятельно выплатить круглую сумму Шахтеру за свой уход в Рому

11:05 181 Читати українською
Фонсека может самостоятельно выплатить круглую сумму Шахтеру за свой уход в Рому
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека вплотную приблизился к переходу в римский клуб.

Паулу Фонсека согласовал все детали контракта с Ромой, сообщает журналист Джованни Капуано.

Фонсека и Рома достигли согласия – на место португальца может прийти экс-ассистент Луческу

По информации источника, португальский специалист встретится с руководством Шахтера, чтобы согласовать выплату клаусулы, которая составляет 5 млн евро. Часть из этой суммы может оплатить 46-летний тренер самостоятельно.

Также представители Фонсеки надеются, что им удастся договориться с "горняками" об уходе наставника без выплаты компенсаций.

Напомним, по итогам прошлого сезона Шахтер победил в УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.

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Шахтер Шахтер Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансферы Шахтера
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