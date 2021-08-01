Фонсека может переехать в МЛС – экс-тренера Шахтера хотят видеть преемником знаменитого аргентинца
Американская Атланта Юнайтед хочет пригласить португальского специалиста на должность нового главного тренера.
На этой неделе 48-летний Фонсека уже посетил тренировочную базу Атланты и встретился с президентом клуба Дарреном Илзом, компанию которому составил спортивный директор Карлос Боканегра.
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Оба несколько дней назад прилетали еще и в Рим, где португалец с семьей продолжает жить после ухода тренера из Ромы. Переговоры между американским клубом и экс-наставником Шахтера продолжаются. Шансы Фонсеки на переезд в США оциюються довольно высоко, отмечает The Athletic.
Отметим, Атланта Юнайтед занимает 11 место Восточной конференции МЛС. Недавно клуб уволил главного тренера Габриэля Хайнце, известного по выступлениям в ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Реале.
Напомним, с Шахтером Фонсека трижды выиграл УПЛ, после чего переехал в Рому, с которой за два сезона так и не квалифицировался в ЛЧ.
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