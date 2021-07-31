73-летний Дик Адвокат недолго пробыл без работы после увольнения из роттердамского Фейеноорда по итогам прошлого сезона.

Опытный специалист возглавил национальную команду Ирака, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Адвокат в седьмой раз будет работать со сборной. Ранее он дважды тренировал родные Нидерланды, ОАЭ, Южную Корею, Бельгию, Россию и Сербию. Самое большое достижение тренера на этом поприще – полуфинал Евро-2004 с "Оранье". В 2019-2021 гг. Адвокат тренировал Фейеноорд и даже объявил о завершении тренерской карьеры по окончании сезона 2020/21.

К слову, в должности наставника иракской сборной нидерландец сменил знаменитого словенца Сречко Катанеца. В сентябре "Львы Месопотамии" поборются с командами Ирана, Южной Кореи, ОАЭ, Сирии и Ливана за две путевки на ЧМ-2022.

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