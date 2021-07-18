Атланта Юнайтед уволила Хайнце
18 июля 22:58 - Читати українською
Аргентинский специалист Габриэль Хайнце остался без работы.
Габриэль Хайнце не смог продержаться в кресле главного тренера Атланта Юнайтед даже года, клуб на своем официальном сайте сообщил об увольнении наставника.
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"Это не то, что мы планировали делать посреди сезона, но это правильный шаг для клуба", – прокомментировали увольнения в клубе. Хайнце временно заменит его помощник Роб Валентино.
После 13-ти туров МЛС Атланта Юнайтед расположилась на 10-й строчке Восточной конференции.
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