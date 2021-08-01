Тривала та виснажлива епопея із відходом Романа Яремчука з Гента нарешті отримала логічне завершення. Львів’янин підписав 5-річний контракт із Бенфікою – 37-разовим чемпіоном Португалії. Ефектна розв'язка трансферної саги і, сподіваємося, початок нової красивої історії.

На офіційній сторінці лісабонського гранда у Twitter (1,3 млн фоловерів), одразу розпочалося жваве обговорення новачка "орлів". Прихильники Бенфіки обмінюються відео голів Яремчука, діляться оптимістичними прогнозами щодо його гри, але й висловлюють незадоволення рядом кадрових проблем клубу. Далі – кілька характерних цитат, які відображають "температуру по палаті".

Vak 228: Успіхів, Чук! Це правильна команда для тебе.

Antho: Чому? Вже ж є Гонсалу Рамос, Сеферовіч, Дарвін, Вінісіус…

100% TRUE: Ласкаво просимо! Залишилось лише придбати правого вінгера і правого захисника.

Adeptos do Benfica: Яке чудове підписання! Але нам однаково бракує правого оборонця.

Joao Acheda: Видатне підписання, насправді – найкраще.

Camarada Grande Boca: Багато надії на цього гравця.

Mario Corujeira: Шануй святу мантію. Ти вже не в Генті, не в бельгійській лізі. Нехай щастить!

Miguel: Цей чолов’яга має такий вигляд, наче готовий тр*хнути захисників суперника. Вітання, зірко!

Manuel Santos: Тепер продайте швейцарську голку (Сеферовіча, – Футбол 24), якщо вона не вимагає занадто багато, гаразд?

Pedro: Чудова робота, прекрасний гравець, який, безумовно, принесе немало якості. Але давайте підійдемо зі збалансованим складом до початку сезону! Нам потрібні 1-2 вінгери і 1 латераль, карамба! Не обов’язково бути тренером, аби побачити, що команда дуже незбалансована!

До слова, Twitter Гента лаконічно попрощався із українським бомбардиром: "Вітаємо Бенфіку і Романа. Нехай ваша зірка продовжує сяяти на Ештадіу Да Луж". Під дописом кілька млявих коментарів, найвичерпніший із яких звучить так: "Звісно, ми бажаємо йому успіхів. Шкода, що більше не побачимо його, аби попрощатися. Він чудово впорається зі своїм новим викликом". Очевидно, бельгійці вже давно змирилися із відходом Яремчука, а тривала епопея їх добряче втомила.

Безумовно, найбільше нас цікавило, як трактують новачка наші португальські колеги. На момент написання цього матеріалу мастодонти спортивного медіаринку – A Bola і O Jogo – обмежилися офіційною інформацією про контракт та його умови. Трішки більше спромоглися вичавити два інші видання – їх і процитуємо.

Observador: Приємний головний біль для тренера

Контракт із Романом Яремчуком викликає певні запитання щодо складу Бенфіки. Тут значна кількість нападників, деякі з них потребують доволі значних витрат. Жорже Жезуш має у своєму розпорядженні на одну позицію Дарвіна Нуньєса, Родріго Пінью, Харіса Сеферовіча, Карлоса Вінісіуса, Гонсалу Рамоса і Луку Вальдшмідта. Конкуренція за позицію завжди є приємним головним болем для будь-якого тренера, але практично неминуче, що деякі нападники невдовзі покинуть Да Луж. Щоправда, не забувайте, що належить змагатися за потрапляння у Лігу чемпіонів. Багато залежатиме від результату.

Diario de Noticias: Хто йде з Бенфіки?

Яремчук був однією з найпомітніших фігур у складі збірної Андрія Шевченка на останньому чемпіонаті Європи, привернув увагу Вест Хема, Байєра і Севільї. У минулому сезоні гравець збірної України зростом 195 сантиметрів, який добре грає обома ногами і головою, забив 23 голи у 43 офіційних матчах.

Народився у листопаді 1995 року у Львові, у ранньому віці завербований київським Динамо, де виріс і дебютував на професіональному рівні у 2016-му. Згодом був відданий на півроку в оренду до Олександрії, де обгрунтував своє повернення у Київ. Проте – ненадовго. Через вісім місяців його підписав Гент за 2 млн євро.

Це ще один варіант в атаці Жорже Жезуша, у розпорядженні якого вже є шість нападників: Харіс Сеферовіч, Карлос Вінісіус, Родріго Пінью, Дарвін Нуньєс, Лука Вальдшмідт і Гонсалу Рамос. Хто йде з Бенфіки?

Висновок

Яремчука у Португалії прийняли здебільшого позитивно, але ця лояльність запросто може перетворитися на хейт – все залежатиме як від персональної результативності українця, так і від успішності його команди. Відверто кажучи, він потрапив прямісінько на люк порохової бочки, права на помилку немає. Бенфіка провалила попередній сезон (лише "бронза" португальської ліги, виліт з ЛЧ вже у кваліфікації), а востаннє ставала чемпіоном ще у 2019-му.

Перший офіційний матч нової кампанії "орли" проведуть найближчої середи, 4 серпня, у Москві. Опонентом команди Яремчука у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ стане Спартак. Чергова рання невдача Бенфіки у головному клубному євротурнірі породить справжню бурю. Склад у Жезуша дійсно незбалансований, а зарплатна відомість команди – непомірно роздута. Трапитися може, що завгодно.

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