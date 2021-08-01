Цього тижня 48-річний Фонсека вже відвідав тренувальну базу Атланти та зустрівся з президентом клубу Дарреном Ілзом, компанію якому склав спортивний директор Карлос Боканегра.

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Обоє кілька днів тому прилітали ще й у Рим, де португалець із сім'єю продовжує мешкати після відходу тренера з Роми. Перемовини між американським клубом та екс-наставником Шахтаря тривають. Шанси Фонсеки на переїзд у США оціюються доволі високо, зазначає The Athletic.

Зазначимо, Атланта Юнайтед посідає 11 місце Східної конференції МЛС. Нещодавно клуб звільнив головного тренера Габріеля Хайнце, відомого за виступами в ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Реалі.

Нагадаємо, з Шахтарем Фонсека тричі виграв УПЛ, після чого переїхав у Рому, з якою за два сезони так і не кваліфікувався в ЛЧ.

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