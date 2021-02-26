"Жеребьевка нас никогда не удивляют. Выпасть может любая команда, и мы должны быть подготовлены к каждой. На еврокубковом пути у нас уже были огромные трудности: некоторые не смогли преодолеть, некоторые – не так успешно. Нам предстоит еще одна сложность. Надеюсь, мы пройдем ее успешно.

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Фонсека – мой друг. Мы вместе работали в Порту. Когда он ушел из Шахтера, я пришел на замену. Он великий тренер с большими знаниями и превосходным качеством футбола. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против Ромы. И также Фонсека будет играть не против Каштру, а против Шахтера. У обеих команд будет явное желание пройти в четвертьфинал.

В наши дни нам не нужно работать в клубах, с которыми встретимся, чтобы очень хорошо их знать. Мы изучаем соперников очень подробно. Паулу знает характер игроков Шахтера. Просматривая матчи, мы не всегда можем прочитать эмоциональную составляющую футболистов. Преимущество это или нет? Посмотрим. Сейчас Шахтер должен думать о том, что мы делали до сегодняшнего дня. Предстоит встретиться с очередным сложным соперником, но мы уже играли с другими, и нам удавалось проходить дальше.

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За 20 еврокубковых матчей в Шахтере у нас 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений; 2 поражения от Боруссии, по 1 – от Интера, Аталанты и Манчестер Сити. Мы встречались на своем пути с европейскими грандами и поняли, что все возможно. Сейчас все двери открыты. Пока мы в любом случае будем настраиваться на то, что будет до Лиги Европы, – матчи чемпионата и Кубка. А потом уже переключимся на Рому.

Цель – пройти дальше. Мы можем сыграть вничью два матча, но пройти дальше. Это моя цель и команды. Как мы это сможем? Посмотрим. Статистика – такая вещь, которая не всегда является правдивой. Когда я говорил о прошлом, о нашем пути, это было для того, чтобы понять, что мы уже играли против очень сложных соперников, а в футболе все происходит по-разному. Иногда мы успешны, а иногда – нет. Надеемся, что на этот раз все пройдет хорошо. Мы абсолютно спокойно подойдем к этим матчам, но еще предстоит огромная работа в чемпионате и Кубке", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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