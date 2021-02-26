"Жеребкування нас ніколи не дивують. Випасти може будь-яка команда, і ми повинні бути підготовлені до кожної. На єврокубковому шляху у нас вже були величезні труднощі: деякі ми змогли подолати, деякі – не так успішно. На нас чекає ще одна складність. Сподіваюся, ми пройдемо її успішно.

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Фонсека – мій друг. Ми разом працювали в Порту. Коли він пішов з Шахтаря, я прийшов на заміну. Він великий тренер з великими знаннями і чудовою якістю футболу. Але гра буде не проти Паулу Фонсеки, а проти Роми. І також Фонсека буде грати не проти Каштру, а проти Шахтаря. У обох команд буде явне бажання пройти у чвертьфінал.

В наші дні нам не потрібно працювати в клубах, з якими зустрінемося, щоб дуже добре їх знати. Ми вивчаємо суперників дуже детально. Паулу знає характер гравців Шахтаря. Переглядаючи матчі, ми не завжди можемо прочитати емоційну складову футболістів. Перевага це чи ні? Подивимося. Наразі Шахтар повинен думати про те, що ми робили до сьогоднішнього дня. Належить зустрітися з черговим складним суперником, але ми вже грали з іншими, і нам вдавалося проходити далі.

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За 20 єврокубкових матчів у Шахтарі у нас 9 перемог, 6 нічиїх і 5 поразок; 2 поразки від Борусії, по 1 – від Інтера, Аталанти і Манчестер Сіті. Ми зустрічалися на своєму шляху з європейськими грандами і зрозуміли, що все можливо. Зараз всі двері відчинені. Поки ми в будь-якому випадку будемо налаштовуватися на те, що буде до Ліги Європи, – матчі чемпіонату і Кубка. А потім вже перемкнемося на Рому.

Мета – пройти далі. Ми можемо зіграти внічию два матчі, але пройти далі. Це моя мета і команди. Як ми це зможемо? Подивимося. Статистика – така річ, яка не завжди є правдивою. Коли я говорив про минуле, про наш шлях, це було для того, щоб зрозуміти, що ми вже грали проти дуже складних суперників, а в футболі все відбувається по-різному. Іноді ми успішні, а іноді – ні. Сподіваємося, що цього разу все пройде добре. Ми абсолютно спокійно підійдемо до цих матчів, але ще має бути величезна робота в чемпіонаті і Кубку", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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