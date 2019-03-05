"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки

"Футбол 24" презентує найкращі цитати головного тренера Шахтаря, які ілюструють його ставлення до України, футбольної філософії та своєї команди.

Які правила я запровадив у Шахтарі? Розпорядок. Хлопці не повинні спізнюватися, інакше платитимуть штраф. Одяг. Ми завжди маємо бути у всьому однаковому. Дисципліна. Не можна користуватися мобільними телефонами у їдальні. Хлопцям не дозволено вставати з-за столу, поки всі не поїли. Всі разом встають і йдуть. Коли ми заходимо на обід – робимо це разом. Дисципліна – дуже важлива складова у колективі.

Кого не вистачило? Що означає "кого не вистачило"? Ми граємо з тими футболістами, які доступні.

Сьогодні мені не сподобалася гра моїх футболістів. Дехто повинен зрозуміти: щоб надягати футболку Шахтаря, потрібно віддавати більше. Якщо не докладати чималих зусиль, щоб перемогти, бувають такі результати. Моя головна критика адресована моїй команді. Ми не працювали достатньо, щоб перемогти.

Володіння м'ячем завжди було важливим показником для мене. Володіння м'ячем, домінування, перехід до воріт суперника – це моя філософія і філософія моєї команди.

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Я завжди хотів домінувати на полі, навіть коли був тінейджером і простим уболівальником. Я – прихильник "хорошого футболу" в буквальному сенсі цього слова. Тренуючи маленькі команди, я ніколи не обмежувався контратаками. Мої команди ніколи так не гратимуть. Це занадто примітивно для мене. Тільки перемоги мені мало. На полі має бути видовище.

Поведінка Шевчука? Я ніколи нікого не ображав. Коли коментую те, що відбувається в матчі, я нікого не ображаю, тому що поважаю абсолютно всі стилі гри. Але якщо команда приїжджає сюди тільки оборонятися, а це відбувається на полі, я не можу сказати протилежне. І я не думаю, що це – брак поваги.

Я тисну руку лише тим, хто заслуговує моєї уваги. Я не лицемір. Мені неприємно вітати цю людину (Юрія Вернидуба, – "Футбол 24"), тому я не буду цього робити.

Є речі, які для мене набагато важливіші, ніж результат у будь-якому матчі. Це повага і повна самовіддача.

Я казав арбітрам, що не хочу їхньої допомоги, щоб вигравати матчі. Я хочу правди і справедливості у всіх матчах. Не хочу перемагати завдяки пенальті, яких не було.

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Суддівство – це те, що мене дратує. Люди, які повинні захищати правду в українському футболі, не можуть заплющувати очі на багато речей. Я чимало говорив про це.

Момент, який найбільше мене розлютив, трапився у грі Динамо – Карпати. Вилучення гравця Карпат – це просто абсурд. Я відправив це відео арбітрам, яких давно знаю, не тільки португальським, і попросив оцінити епізод. Вони всі сказали, що рішення українського рефері – абсурд.

Що більше команд в елітному дивізіоні, то краще. Однак для цього потрібні всі умови. Дуже важливо створити їх ідеальними, щоб команди могли вільно виступати. У будь-якому випадку мені подобається чемпіонат із 16 командами і двоколовим турніром.

Як загалом вплинув воєнний стан на Шахтар і футбол в Україні? Зовсім не вплинув. Навіть навпаки, не відчувається абсолютно нічого – ні в Харкові, ні в Маріуполі, слава Богу. Виходячи з побаченого мною, абсолютно нормальне життя. Думаю, якщо б ми з вами не прочитали в новинах про те, що введено воєнний стан, ми б цього до кінця і не розуміли.

Не було ніякого конфлікту з Ярославом Ракицьким. З його боку пішла ініціатива зв'язатися з адміністрацією клубу та зі мною, і він продемонстрував своє бажання перейти у Зеніт.

Я міг очолити Наполі після відходу Мауріціо Саррі.

Гвардіола – один з найкращих тренерів у світі, а Саррі – один з найкращих італійців.

Людина, яка мене найбільше надихає – це Пеп Гвардіола. Десь засумував один Жозе Моурінью.

Моурінью винайшов менталітет португальського тренера. Це фахівець, якого я дуже поважаю. Але мій спосіб і мій стиль гри більше пов’язаний з тією шаленою любов’ю до футболу, яка є у Гвардіоли. Хоч я й не намагаюся нікого копіювати.

Зорро – персонаж, якого я любив у дитинстві.

Сьогодні імідж – це дуже важливо, тому я прагну красиво одягатись на матчі. Не знаю, наскільки мені це вдається, але намагаюся йти в ногу з модою.

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Фартові речі? У мене безліч костюмів, але жодного – особливого. Та все ж мушу зізнатися: коли ми перемагаємо, я залишаюся в тих же речах і на наступний матч, нічого не змінюю.

Я дуже люблю Україну. Мені подобається жити в Києві, це чудове місто, всі люди надзвичайно добрі до мене. Я справді почуваюся, як вдома.

Я щасливчик, оскільки моя дружина – прес-секретар мого президента, президента клубу Ріната Ахметова. Ми познайомилися дорогою на один із матчів у Харкові. Так все і почалося.

У мене є бажання попрацювати в клубі з топ-чемпіонату Європи. Таке бажання було раніше і воно нікуди не зникло. Я буду в одному з найкращих чемпіонатів і тренуватиму одну з найкращих команд. Можливо, це займе якийсь час, але це також може статися будь-коли.

Я мав запрошення від англійських клубів. Зустрічався з представниками Вест Хема, але переговори не увінчалися успіхом. Це сталося з кількох причин, але, в принципі, перехід був можливим.

Мені подобається Шахтар. Це відмінний європейський клуб. Але я маю власні амбіції і хочу потрапити в один із найкращих чемпіонатів.

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