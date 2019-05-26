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Ахметов рассказал о готовности отпустить Фонсеку

26 мая 22:48 233 Читати українською
Ахметов рассказал о готовности отпустить Фонсеку
Паулу Фонсека / соцсети

Президент Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал возможность отпустить главного тренера Паулу Фонсеку в другой клуб.

"Я готов отпустить Фонсеку в европейский клуб, если поступит такое предложение. Я уважаю Паулу и это хороший шаг и для Шахтера. Он очень амбициозный тренер и им явно кто-то интересуется за рубежом.

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Раньше, когда брали футболиста, пытались всячески его удержать, но когда я начал делать иначе, стал получать больше.

Я не удивляюсь, что к нему есть интерес, ведь Фонсека – амбициозный и успешный тренер", – сказал Ахметов в эфире программы Великий футбол.

Паулу Фонсека возглавил Шахтер летом 2016 года и за 3 сезона трижды подряд выиграл "золотой дубль".

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Ринат Ахметов Трансферы Трансферы чемпионата Украины
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