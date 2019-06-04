Фонсека близький до призначення наставником Роми – Шахтар відмовиться від солідної компенсації

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека близький до призначення головним тренером Роми.

Представники Паулу Фонсеки провели переговори з Ромою, яка хоче запросити керманича Шахтаря на постаду головного тренера.

46-річний португалець не проти перебратись у Рим, проте висунув столичному клубу декілька умов, одна з яких – гарантії виділення коштів на створення конкурентноздатної команди. Нагадаємо, Рома не потрапила у Лігу чемпіонів за підсумками сезону 2018/19 та гратиме у Лізі Європи.

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Також відзначається, що Шахтар готовий відпустити тренера безкоштовно попри ще рік чинного контракту. Президент "гірників" Рінат Ахметов відмовиться від компенсації, яка мала б скласти близько 5 млн євро, повідомляє Corriere dello Sport.

Керівництво Роми готове запропонувати Фонсеці трирічний контракт із зарплатнею близько 2,5 млн євро за сезон. Португалець очолив Шахтар влітку 2016 року і за 3 сезони тричі поспіль виграв "золотий дубль".

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