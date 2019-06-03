Фонсека – о возможности возглавить Динамо: Я никогда не говорю "никогда"

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в эфире программы "Профутбол" рассказал о встрече с президентом Динамо Игорем Суркисом.

"Впервые когда мы познакомились с президентом Динамо, он пригласил меня выпить чаю или кофе. Я выбрал кофе. Мы обсудили некоторые вопросы касающиеся молодых игроков. Вскоре они станут профессионалами.

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Мы тогда не говорили о матчах Шахтер – Динамо. Мы вообще не затрагивали эту тему. Больше обсуждали молодых исполнителей. Президент показался мне тем человеком, который любит свою команду и борется за Динамо. Я это сразу заметил. Это абсолютно нормально.

Что касается предложения от Динамо... Я никогда не говорю "никогда". Честно говоря, моя связь с Шахтером настолько прочная, что, я думаю, это было бы очень трудно. Практически невозможно. Но не знаю, в футболе многое происходит. Не знаю, что может произойти. Откровенно скажу, если бы была такая возможность, моя жена мне бы не позволила, в любом случае", – сказал Фонсека.

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