Полузащитник Фил Фоден и нападающий Мейсон Гринвуд вляпались в неприятную историю в лагере английской национальной команды. Наставник "Трех львов" Гарет Саутгейт не взял их на матч Лиги наций УЕФА против сборной Дании.

Юниоры получили наказание из-за своей незрелости. Об отстранении сообщает официальный твиттер сборной Англии.

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Фоден и Гринвуд решили своеобразно отметить дебютный матч за национальную команду. После поединка против Исландии (1:0) дуэт талантов пригласил в гостиницу двух девушек, с которыми общался на протяжении нескольких дней. Такой визит нарушил карантин – игроки сборной обязаны были избегать контактов с посторонними. На поведение Фодена и Гринвуда уже отреагировали их клубы. В частности, Ман Сити назвал поступок хавбека недостойным, а в МЮ констатировали разочарование в 18-летние форварде.

К слову, Фил Фоден находится в длительных отношениях и воспитывает 2-летнего сына, а Мейсон Гринвуд в мае расстался с девушкой.

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