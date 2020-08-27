Саутгейт готов простить Магуайру скандал с полицией – есть нюанс

Главный тренер сборной Англии Саутгейт еще не поставил крест на лидере команды, сообщает The Times.

Магуайр рискует потерять статус капитана Манчестер Юнайтед – он уже вылетел из сборной Англии

Очевидно, Магуайр полностью не уйдет от санкций, и в сентябрьских матчах Лиги наций "три льва" обойдутся без услуг 27-летнего центрбека. Впрочем, Саутгейт может вернуть игрока Манчестер Юнайтед на следующий сбор, который состоится в октябре. Наставник англичан считает, что отсутствие на поединках против Исландии и Дании станет достаточным наказанием для защитника.

Напомним, Магуайр стал участником конфликта с полицией во время своего отдыха на острове Миконос. Лидера Манчестер Юнайтед признали виновным во всех выдвинутых обвинениях: нападение, словесные обиды и попытка дать взятку правоохранителям.

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