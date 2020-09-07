Півзахисник Філ Фоден і нападник Мейсон Грінвуд вляпалися у неприємну історію у таборі англійської національної команди. Керманич "Трьох левів" Гарет Саутгейт не взяв їх на матч Ліги націй УЄФА проти збірної Данії.

Юніори отримали покарання за власну незрілість. Про відсторонення повідомляє офіційний твіттер збірної Англії.

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Фоден і Грінвуд вирішили своєрідно відзначити дебютний матч за національну команду. Після поєдинку проти Ісландії (1:0) дует талантів запросив до готелю двох дівчат, із якими спілкувався упродовж кількох днів. Такий візит порушив карантинні обмеження – гравці збірної повинні були уникати контактів зі сторонніми. На поведінку Фодена та Грінвуда вже відреагували їхні клуби. Зокрема, Ман Сіті назвав вчинок хавбека негідним, а в МЮ констатували розчарування 18-річним форвардом.

До слова, Філ Фоден перебуває у тривалих стосунках і виховує 2-річного сина, а Мейсон Грінвуд у травні розлучився із дівчиною.

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