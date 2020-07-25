Эротическая пауза: они кричали от наслаждения, когда Доннарумма остановил Малиновского, и еще 23 страстные дамы

Пустой Сан-Сиро, 26-я минута поединка Милан – Аталанта. "Россонери" ведут в счете, однако сейчас все болельщики команды притихли у мониторов. Мастер убийственных ударов Руслан Малиновский установил мяч на 11-метровую отметку и готов выполнить наказание за фол против себя же. Разбег, удар – и "красно-черная" торсида подрывается с радостными криками. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма выстоял против украинского легионера!
Среди вчерашних счастливчиков были две героини нашего горячего выпуска. Представляем вашему вниманию соблазнительные фото 25 красавиц, традиционно подсмотренные у Twitter-акаунте FutbolBabes.
Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)
1. Бавария (Мюнхен, Германия)
2. ПСЖ (Париж, Франция)
3. Гремио (Порту-Алегри, Бразилия)
4. Сборная Аргентины
5. Интер (Милан, Италия)
6. Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
7. Лос-Анджелес Гелакси (США)
8. Челси (Лондон, Англия)
9. Сборная Колумбии
10. Дженоа (Генуя, Италия)
11-12. Ливерпуль (Англия)
13-14. Милан (Италия)
15. Сборная Мексики
16. Болонья (Италия)
17. Манчестер Сити (Англия)
18. Бешикташ (Стамбул, Турция)
19-20. Барселона (Испания)
21. Галатасарай (Стамбул, Турция)
22-23. Наполи (Неаполь, Италия)
24-25. Вест Хэм (Лондон, Англия)
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