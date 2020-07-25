Эротическая пауза: они кричали от наслаждения, когда Доннарумма остановил Малиновского, и еще 23 страстные дамы

Пустой Сан-Сиро, 26-я минута поединка Милан – Аталанта. "Россонери" ведут в счете, однако сейчас все болельщики команды притихли у мониторов. Мастер убийственных ударов Руслан Малиновский установил мяч на 11-метровую отметку и готов выполнить наказание за фол против себя же. Разбег, удар – и "красно-черная" торсида подрывается с радостными криками. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма выстоял против украинского легионера!

Среди вчерашних счастливчиков были две героини нашего горячего выпуска. Представляем вашему вниманию соблазнительные фото 25 красавиц, традиционно подсмотренные у Twitter-акаунте FutbolBabes.

Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)

1. Бавария (Мюнхен, Германия)

2. ПСЖ (Париж, Франция)

3. Гремио (Порту-Алегри, Бразилия)

4. Сборная Аргентины

5. Интер (Милан, Италия)

6. Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

7. Лос-Анджелес Гелакси (США)

8. Челси (Лондон, Англия)

9. Сборная Колумбии

10. Дженоа (Генуя, Италия)

11-12. Ливерпуль (Англия)

13-14. Милан (Италия)

15. Сборная Мексики

16. Болонья (Италия)

17. Манчестер Сити (Англия)

18. Бешикташ (Стамбул, Турция)

19-20. Барселона (Испания)

21. Галатасарай (Стамбул, Турция)

22-23. Наполи (Неаполь, Италия)

24-25. Вест Хэм (Лондон, Англия)

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