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Эротическая пауза: они кричали от наслаждения, когда Доннарумма остановил Малиновского, и еще 23 страстные дамы

25 июля 22:00 - Читати українською
Эротическая пауза: они кричали от наслаждения, когда Доннарумма остановил Малиновского, и еще 23 страстные дамы
Фанатка Наполи, горячая, как Везувий / Futbol Babes
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" зажигает мужские сердца.

Пустой Сан-Сиро, 26-я минута поединка Милан – Аталанта. "Россонери" ведут в счете, однако сейчас все болельщики команды притихли у мониторов. Мастер убийственных ударов Руслан Малиновский установил мяч на 11-метровую отметку и готов выполнить наказание за фол против себя же. Разбег, удар – и "красно-черная" торсида подрывается с радостными криками. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма выстоял против украинского легионера!

Среди вчерашних счастливчиков были две героини нашего горячего выпуска. Представляем вашему вниманию соблазнительные фото 25 красавиц, традиционно подсмотренные у Twitter-акаунте FutbolBabes.

Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)

1. Бавария (Мюнхен, Германия)

баварія

2. ПСЖ (Париж, Франция)

ПСЖ

3. Гремио (Порту-Алегри, Бразилия)

греміо

4. Сборная Аргентины

аргентина

5. Интер (Милан, Италия)

інтер

6. Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

фламенго

7. Лос-Анджелес Гелакси (США)

гелаксі

8. Челси (Лондон, Англия)

челсі

9. Сборная Колумбии

колумбія

10. Дженоа (Генуя, Италия)

дженоа

11-12. Ливерпуль (Англия)

ліверпуль

ліверпуль

13-14. Милан (Италия)

мілан

мілан

15. Сборная Мексики

мексика

16. Болонья (Италия)

болонья

17. Манчестер Сити (Англия)

ман сіті

18. Бешикташ (Стамбул, Турция)

бешикташ

19-20. Барселона (Испания)

барселона

барселона

21. Галатасарай (Стамбул, Турция)

галатасарай

22-23. Наполи (Неаполь, Италия)

наполі

наполі

24-25. Вест Хэм (Лондон, Англия)

вест хем

вест хем

Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины

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