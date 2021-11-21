В рамках 13-го тура итальянской Серии А Фиорентина дома перестреляла Милан. Смотрите видео забитых мячей и самых лучших моментов поединка.

Первый гол "фиалок" получился курьезным. Тэтэрушану выпустил мяч из рук после подачи углового, а Альфред Дункан добил сферу с нескольких метров в ворота.

Ювентус одержал эмоциональную победу над Лацио – Бонуччи оформил дубль с пенальти, "орлы" потеряли ошеломляющую серию

Зато второй гол хозяев стал настоящим шедевром. Влахович на линии штрафной отбросил Риккардо Сапонаре, который по красивой траектории уложил мяч в дальний угол. После перерыва сербский форвард забил третий гол – убежал на свидание с кипером, обыграл Тэтэрушану и пробил в пустые ворота.

Но Милан не сдался. Златан Ибрагимович оформил дубль в течение 5 минут. Сначала швед забил пушечным выстрелом из пределов штрафной зоны, а затем замкнул прострел Эрнандеса с левого края. На 86-й минуте Душан Влахович забил обводным ударом левой. Автогол Лоренцо Венути "россонери" не спас.

Милан проиграл Фиорентине – безумная перестрелка на семь голов, феерия Ибры не затмила катастрофический ляп голкипера