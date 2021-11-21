Перший гол "фіалок" вийшов курйозним. Тетерушану випустив із рук м'яч після подачі кутового, а Альфред Дункан добив сферу з кількох метрів у ворота.

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Зате другий гол господарів став справжнім шедевром. Влаховіч на лінії штрафного відкинув Ріккардо Сапонарі, який за красивою траєкторією поклав м'яч у дальній кут. Після перерви сербський форвард забив третій гол – втік на побачення з кіпером, обіграв Тетерушану й пробив у порожні ворота.

Але Мілан не здався. Златан Ібрагімовіч оформив дубль за 5 хвилин. Спершу швед забив гарматним пострілом з меж карної зони, а потім замкнув простріл Ернандеса з лівого краю. Та на 86-й хвилині Душан Влаховіч забив обвідним ударом лівою. Автогол Лоренцо Венуті "россонері" не врятував.

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