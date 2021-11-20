Самая бескомпромиссная команда чемпионата Италии принимала одного из лидеров. Фиорентина до отчётного матча ни разу не играла вничью, а Милан – не проигрывал. Оба коллектива были вынуждены решать серьезные проблемы в обороне. Хозяева не могли рассчитывать на Миленковича, Настасича и Пульгара, а гости – на Калабрию, Томори и Романьоли.

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Зато впереди Стефано Пиоли мог рассчитывать на всех сильнейших. Даже Ибрагимович появился в стартовом составе. Швед сразу продемонстрировал, что будет держать защитников Фиорентины в напряжении. Сначала Златан эффкетно пяткой сбрасывал под удар партнеру, а затем забил. Диас вывел 40-летнего нападающего на удар. Ибра легко переправил мяч в сетку. Правда, в обоих случаях арбитры зафиксировали офсайд. В обоих случаях к рефери нет никаких вопросов.

"Фиалки" выждали, перевели дыхание и пошли в атаку. Активно работал правый фланг, где хозяйничал Альваро Одриосола. Именно после одного из подключений испанца хозяева получили право на угловой, ставший первым из трех подряд. Последняя подача получилась совсем неудачной. Мяч приземлялся в руки Тэтэрушану, но румынский кипер организовал катастрофу. Чиприан выпустил мяч из рук, Габбия решил прикрыть, а не выбивать. Из-за спины итальянца выбежал Дункан и открыл счет в матче.

Классный открытый футбол демонстрировали команды. Милану нужно было отыгрываться, поэтому он и был более активным. В эпицентре все чаще оказывался Леау. Португалец и из-под защитника пытался пробивать, и издалека стрелял, и должен был завершать классную командную комбинацию. Каждый раз Рафа долго медлил с ударом, давая защитникам необходимое время нивелировать угрозу.

Какое-то офсайдное проклятие Златана. Как только швед создавал что-то по-настоящему острое, арбитр фиксировал положение вне игры. Уже не первый матч Ибре не удается выдерживать линию с последним защитником. Тем временем Милан стал доминировать все больше. Фиорентине удавалось отвечать только в контратаках. Не более. Под конец тайма Ибрагимович наконец-то избежал офсайда. Классная подача Кьяера в зону 11-метровой отметки. Форвард бьет в противоход голкиперу и мимо дальней штанги. Лучший момент "россонери" в первой половине. Фиорентина же перед самым свистком снова забила. Сапонара с линии штрафной роскошно закрутил в дальнюю девятку.

Из раздевалок более заведенными вернулись хозяева. "Фиалки" перестали прижиматься к своим воротам и больше пытались действовать первым номером. Однако первый момент создал именно Милан. Леау грудью сбросил на Ибру. Тот из пределов штрафной целился под ближнюю штангу. Гримаса боли как нельзя лучше описала результат этой атаки. Немного позже Диаса сбили в штрафной, но испанец оказался в офсайде.

Стефано Пиоли не стал дожидаться последних минут и кардинально изменил тактическое построение. Тройная замена привела к ряду перестановок. На правый фланг вышел более атакующий Флоренци, вместо Салемакерса появился более техничный Массиас, а Жиру присоединился к Ибрагимовичу. По иронии судьбы, сразу после этого в ворота Тэтэрушану влетел третий. Дункан запустил Влаховича в забег. Серб в таких ситуациях не прощает.

Тут уже Бонавентура, очевидно, решил спасать свою бывшую команду. Джек в своей штрафной опрометчиво выкатил мяч Златану, наконец прошившему Терраччано. Прошло пять минут, и швед уже оформил дубль. Леау и Эрнандес разорвали оборону на левом фланге. Тео сделал все, чтобы Ибрагимовичу ничего не мешало забить.

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Фиорентина понимала, что нужно сбить темп. Больше фолов, остановок, и Милан уже не штурмует ворота хозяев. А вот в монотонной игре сегодня "россонеры" ошибались регулярно. Вот и снова очередная банальная ошибка в обороне. Влахович с линии штрафной площадки закручивает точь-в-точь под дальнюю штангу. Это конец за четыре минуты до истечения основного времени. Хотя в компенсированное гости забили в третий раз. Снова Златан. После удара шведа головой мяч отскочил от перекладины, а Венути добил его в свои ворота.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал первое поражение Милана в нынешнем розыгрыше Серии А. Фиорентина набрала 21 очко и сравнялась с Лацио и Ювентусом – отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре пункта.