Смена тренера в межсезонье не дала мгновенного результата. Это касается обеих команд. Прагматиный футбол Массимилиано Аллегри пока работает не всегда. За 12 туров Ювентус всего дважды забил больше одного мяча. Минимальных побед также было не так много, потому и седьмая строчка в таблице. Лацио адаптировался к требованиям Маурицио Сарри получше, набрав за аналогичный период на три очка больше.

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Сегодня и римлянам, и туринцам нужна была победа, ведь дальше матчи с Наполи и Аталантой соответственно. Выполнять задачу пришлось не в оптимальных условиях. Травмы помешали наставникам выставить самые сильные составы. Чиро Иммобиле до сих пор в лазарете. Алекс Сандро же оказался в запасе, но совсем не готов играть. Это доказывает ранняя травма Данило, вместо которого вышел Кулусевски, а не другой бразилец.

Лацио, похоже, со своими проблемами справился лучше. В центре нападения вышел Педро. Испанец уже успел завоевать любовь болельщиков, поначалу не воспринимавших его переход из Ромы. Опыт воспитанника Барселоны позволяет "орлам" не замечать отсутствия номинального центрфорварда. На старте матча хозяева Стадио Олимпико действовали более активно и интересно, атакующий трезубец постоянно держал в напряжении защитников Ювентуса. Другое дело, что настоящей угрозы у ворот Щенсны не было. Следовательно, самый большой ажиотаж вызвала травма Данило.

У Пеппе Рейны тоже не было причин нервничать. Игра проходила вдали от его владений. Однако сила Ювентуса как раз в умении выжимать максимум из неочевидных ситуаций. А еще – не прощать ошибок. Катальди в прыжке пытался помешать Морате нанести удар. Защитник снес испанца. Марко Ди Белло понадобилась помощь VAR, чтобы разглядеть пенальти. Лео Бонуччи уверенно исполнил наказание.

Далее снова Ювентус преимущественно оборонялся. Лацио больше времени проводил в атаке. Остроты этим попыткам заметно не хватало. Лишь один удар "орлов" достиг створа ворот. Еще пять попыток были тщетными. У туринцев выстрел с пенальти так и остался единственным в первой половине. Лацио за первый тайм отдал почти на сто передач больше (каждая четвертая – в финальной трети поля). У туринцев этот показатель значительно хуже – всего 15 процентов. Эти цифры подтверждают визуальное впечатление. Лацио действительно действовал активнее, больше времени проводил в атаке. Просто защита Юве была безупречной. 0.17 xG хозяев соврать не дадут.

Начало второго тайма было полностью за гостями. В течение нескольких минут Ювентус имел две роскошных возможности увеличить преимущество. После убийственного удара Деяна Кулусевски спас Рейна. Вскоре Бонуччи оказался еще в лучшей ситуации после подачи с углового. Буквально с нескольких метров Лео не сумел попасть в пустой угол.

Гораздо более веселый футбол, если сравнивать с первым таймом. Мяч очень редко задерживался в центре поля. Лацио пришел в себя после стартового натиска туринцев и начал отвечать. Не хватало слаженности в завершающей фазе. Против организованной обороны это фатально. Даже имея численное преимущество в контратаках, "орлам" не удавалось по-настоящему заставить нервничать Войцеха Щенсны.

Маурицио Сарри решил прибегнуть к радикальным мерам. В центр нападения вышел гренадер Ведат Мурики. У форварда даже возник момент после подачи Милинковича Савича – пробить как следует не удалось. А вот у своих ворот Лацио продолжил раздавать подарки. Пепе Рейна неудачно пошел на перехват. Кьеза оказался с мячом, шатнул защитника, но пробить по пустым воротам не успел – испанский голкипер догнал Феде и грубо сзади врезал по ногам. Пенальти. На этот раз не нужен был видеоповтор. Бонуччи снова был точным.

Заключительные минуты получились эмоциональными. Лацио пошел отыгрываться и чуть не попал в плен. Мойзе Кин почти от центрального круга убегал на свидание с Рейной, но защитник догнал. А что действительно было лишним, это грубость. Футболисты не жалели друг друга, а Сарри и Аллегри из-за этого бушевали за поелм. Оба наставника получили по желтой карточке.

Эта победа позволила Ювентусу набрать 21 очко и сравняться с Лацио. Расстояние до зоны Лиги чемпионов составляет четыре зачетных пункта. Римляне прервали потрясающую домашнюю серию. Сегодняшнее поражение стало первым в 2021 году на своем поле в рамках Серии А. До этого увезти три очка со Стадио Олимпико сумел Милан еще в декабре прошлого года.