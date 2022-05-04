Товарищеский матч 4 мая 2022 года

Базель – Динамо – 2:3

Голы: Салай, 43, Бургер, 61 – Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 82

Динамо: Бущан (Нещерет, 67) – Кравченко (Антюх, 46), Забарний (Бурда, 77), Сирота (Попов, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Андриевский, 67), Шапаренко (Шепелев, 67) – Караваев (Боль, 77), Буяльский (Бражко, 82), Ванат (Викентий Волошин, 82) – Беседин (Гармаш, 67)

На 4-й минуте первый момент. Ванат откликнулся на подачу Буяльского и минимально промахнулся. Связка лучших игроков Динамо в серии спаррингов с благотворительной целью в для украинцев, пострадавших от зверств российской армии убийц. Базель ответил дальним и не очень прицельным выстрелом 18-летнего Чипперфильда. Сирота классно вывел команду от своего штрафного из-под давления массированного прессинга. Буяльский получил пас, протянул и сделал все, чтобы Караваев открыл счет. При всем уважении, но реализация – не одна из добродетелей в сегодняшней игре правого вингера киевлян.

Базель – Динамо: онлайн трансляция благотворительного матча – без россиянина в составе

Первый реальный момент Базеля на 14-й минуте. Ванат не нашел партнеров в центре штрафной, а дальше провал центральной зоны. Сидорчука легко отыграли на подборе, других игроков защитного плана на подстраховке не оказалось. Один Сирота пытался бежать рядом с соперником, которого легендарный венгр, 34-летний Адам Салай одним забросом из глубины вывел один на один с вратарем. Бущан выручил. Шапаренко сам подобрал на периметре, сам завершал атаку вторым темпом после наброска Буяльского. Продуманный удар головой, но минимально неточный.

Базель снова простил. Малес теперь уже с нескольких метров завершал многоходовую комбинацию, в которой киевлян просто раскатали игрой в пас. В одной из последующих атак украинцы открыли счет. Буяльский подобрал в центре, Сидорчук вырезал на попавшего в штангу Ваната. Караваев классно сыграл на добивании, пойдя до конца и попав с острого угла от противоположной части каркаса ворот. Шапаренко еще раз протянул и отдал на Буяльского. Виталий создал очередной супершанс проникающим пасом в 10-метровую зону, а Караваев на этот раз попал в перекладину.

Дубинчак очень остро поддерживает атаку левым флангом. На этот раз Влад отдал на своего доброго товарища еще с молодежных времен. Удар Шапаренко был заблокирован. Еще одно блестящее спасение Бущана. Динамовцы проиграли второй этаж после штрафного, Георгия расстреливали из пределов вратарской. Простая фланговая атака на 43-й минуте привела к 1:1. Салай сместился на лицевую после первого прострела, а потом уже один-одинешенек совершил забегание во вратарскую и прошил голкипера. Салай теперь создает отличный момент для партнеров. Бущан парирует 2 удара подряд, конец тайма стал каким-то фиаско для обороны Динамо.

На старте второй половины динамовцы снова пропускают удар после фланговой подачи – мимо ворот. Массированное наступление киевлян. Все было разыграно очень хорошо, но Вивчаренко плохо отдал последний пас. Бургер пальнул издалека, Эспозито случайно подставил ногу, Бущан не успел перегруппироваться – 2:1 стало на 61 минуте. Андриевский сначала после перспективного стандарта не попал. А на 78 минуте после перевода Антюха с правого фланга Саша таки прошил голкипера.

Заброс за спину Вивчаренко, который легко позволяет себя обыграть и нанести расстрельный удар. Нещерет вовремя выходит и парирует. Центрбек Боль прошел по правому краю и заработал угловой. Андриевский разыграл, Шепелев прострелил. А во вратарском уже Попов поймал отскок, забив гол... плечом. Антюх и Шепелев с ассистами. Андриевский и Попов с голами. Динамо было близко к первому поражению за 20 товарищеских матчей в 2022 году, но сумело вырвать победу.