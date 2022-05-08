Найтитулованіший клуб Естонії оголосив про початок продажу перепусток на товариську гру.

Як відомо, Динамо, вже без збірників, продовжує благодійне турне "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") Європою. Черговим суперником киян стане естонська Флора.

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Напередодні клуб з Таллінна розпочав продаж квитків на поєдинок. Перепустки на гру можна придбати онлайн на сайті естонського клубу. Вартість тікетів коливається від 5,90 до 10,90 євро.

Нагадаємо, матч відбудеться 13 травня на стадіоні А. Ле Кок Арена. Початок зустрічі о 19:00.

До слова, Динамо у попередніх товариських матчах вже встигло зібрати 22 млн гривень, які підуть на допомогу постраждалим від війни українцям.

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