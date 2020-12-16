"Это важная цель для него, большая мечта. Я считаю, что никто не заслуживает эту награду так, как Роберт в этом году.

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Я думаю, что вся команда, весь клуб и болельщики скрестили пальцы, чтобы его мечта стала реальностью. Все мы будем счастливы, если он получит этот приз в четверг", – цитирует Флика официальный сайт Бундеслиги.

Заметим, что в финал голосования вышли Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду. Победитель определится 17 декабря. Действующим обладателем звания лучший игрок года является Месси.

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