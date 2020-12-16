Флік: Ніхто не заслуговує на звання найкращого гравця року так, як Лєвандовскі
Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував потрапляння форварда Роберта Лєвандовскі у фінал голосування The Best 2020.
"Це важлива мета для нього, велика мрія. Я вважаю, що ніхто не заслуговує на цю винагороду так, як Роберт в цьому році.
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Я думаю, що вся команда, весь клуб і вболівальники схрестили пальці, щоб його мрія стала реальністю. Всі ми будемо щасливі, якщо він отримає цей приз у четвер", – цитує Фліка офіційний сайт Бундесліги.
Зауважимо, у фінал голосування вийшли Ліонель Мессі, Роберт Лєвандовскі та Кріштіану Роналду. Переможець визначиться 17 грудня. Чинним володарем звання найкращий гравець року є Мессі.
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