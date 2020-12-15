Візит Руслана Маліновського в Турин, мюнхенська Баварія у ролі екзаменатора Вольфсбурга, протистояння шалених Антоніо Конте та Дженнаро Гаттузо, битва лідерів Прем'єр-ліги на Енфілді та каталонсько-баскські розбірки в Барселоні в анонсі головних матчів, які ви повинні переглянути посеред тижня.

Ювентус – Аталанта

16 грудня, 19:30. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "Стара синьйора" та "Богиня" вирішили головне завдання першої половини сезону в єврокубках і можуть зосередитися на виступах на внутрішній арені. Підсумок дуелі статечних дам на п'ємонтській землі матиме значний вплив на подальші перспективи обох колективів у боротьбі за Скудетто. Юве, як і лідер першості Мілан, ще не програв жодного матчу. Проте, підопічні Андреа Пірло не завжди виглядають переконливо й вже оформили 5 нічиїх – стільки ж, як і в чемпіонській кампанії 2019/20.

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Аталанта має свої проблеми. Алленаторе Джан П'єро Гасперіні побив горщики з Гомесом та Ілічічем, але вийшов переможцем із конфлікту. Взимку бунтівники, найімовірніше, покинуть Бергамо. А в матчі з Фіорентиною (3:0) суворий керманич ще й довів, що команда чудово дає собі раду й без них. Проявив себе і Руслан Маліновський – хавбек був одним із найкращих на полі й зробив серйозну заявку на вихід в основі проти Ювентуса. Тим більше, українець став героєм попереднього протистояння з "б'янконері". Влітку він оформив шедевр у ворота Щенсни та ледь не вирвав перемогу, але Турин від поразки врятував Роналду.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Баварія – Вольфсбург

16 грудня, 21:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: До Мюнхена завітає один із двох клубів Бундесліги, що досі не відчув гіркоти поразки. Навряд перед стартом сезону хтось міг уявити дует нескорених після 11-ти турів у складі Байєра та Вольфсбурга. І якщо Леверкузен бодай до фінішу попереднього сезону боровся за зону Ліги чемпіонів, то "вовки" скромно завершили 7-ми. Хлопці Олівера Гласнера доволі миролюбні (6 нічиїх), але в останніх п'яти поєдинках здобули 4 перемоги. Та Баварія – зовсім інший рівень. Тим більше, до середини грудня Вольфсбург із серйозних опонентів перетнувся лише з Байєром і Борусією М.

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Але легкої прогулянки для мюнхенців не буде. Команда Гансі Фліка і в новому сезоні не проти завоювати требл, та в останні тижні почала гальмувати. Феєрична нічия з РБ Лейпциг (3:3) була закономірним результатом у протистоянні з основним конкурентом. А ось втрата очок з Вердером і Уніоном (двічі по 1:1) насторожила вболівальників. У середу ввечері "ротен" зобов'язані розвіяти ці сумніви фанатів і експертів. Та й різдвяний подарунок із зайвим гандикапом для Байєра та того ж Лейпцига Баварія явно не готова робити.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Інтер – Наполі

16 грудня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Джузеппе Меацца зустрінуться друга та третя команди чемпіонату. Інтернаціонале отримав шквал критики за безславний виліт із єврокубків і тепер повинен реабілітуватися за провал у внутрішній першості. Звісно, вибаглива міланська публіка та амбітні боси "нерадзуррі" готові прийняти лише один варіант – жадане Скудетто в кінці сезону. Та навіть в умовах полегшеного календаря Антоніо Конте треба докласти чимало зусиль для здобуття титулу. І задіяти доведеться внутрішні резерви, бо годі сподіватися на підсилення взимку після ганьби в ЛЧ.

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Наполі, однак, теж складно назвати безпроблемним. На Апеннінах досі є сумніви щодо кваліфікації Гаттузо-тренера, який постійно курсує між "фізруком" і "гуру". У Серії А його Наполі доволі стабільний, але періодично трапляються зриви, ще частіше – бліда та позбавлена значних ідей гра. "Партенопейці" занадто часто виїжджають на горбі окремих виконавців – Ірвінга Лосано, який нарешті освоївся в Неаполі (6 голів та 2 результативні передачі в чемпіонаті), а також ветерана Дріса Мертенса з новими й несподіваними талантами (6 асистів). А ось безмежна віра в Лоренцо Інсіньє – слабка точка тренерського штабу, якою і спробує скористатися Інтер.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ліверпуль – Тоттенхем

16 грудня, 22:00. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Два лідери Прем'єр-ліги поміряються силами на Енфілді. Гучна вивіска, однак, не гарантує яскравого протистояння. Цьогоріч центральні матчі туру в Англії страждають браком видовищності. Щойно в суботу Юнайтед і Сіті видали нудні нулі в дербі Манчестера, а в листопаді Ліверпуль з тими ж "містянами" розіграли прісні 1:1. Юрген Клопп бліду гру "червоних" намагається виправдати епідемією травм і насиченим календарем. Та робить це так невміло, що лише додає зайвого тиску на чинного чемпіона.

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Натомість його опонент Жозе Моурінью на подібних іграх розуму зуби проїв. Результати "шпор" у нинішньому сезоні вже засвідчили реінкарнацію Особливого. Він відпочив після жаху часів МЮ, придумав нові тактичні ходи, зробив лондонців неймовірно гнучкими та "прокачав" на новий рівень Кейна та Сона. У великих матчах на кшталт прийдешнього Тоттенхем грає прагматично – концентрація на командній роботі в обороні та пошук своїх шансів попереду, коли суперник максимально неготовий до цього. З нинішнім Ліверпулем такі нагоди "шпори" точно отримають, але й самі можуть проґавити якийсь із випадів мерсисайдців.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Барселона – Реал Сосьєдад

16 грудня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Непереконлива Барселона на власному полі проекзаменує несподіваного лідера Ла Ліги. Реал Сосьєдад опинився на 1-й сходинці турнірної таблиці волею випадку – Атлетіко та Реал банально зіграли менше матчів. Ще більшої парадоксальності лідерству додають останні результати басків. Сосьєдад востаннє перемагав ще 3 тижні тому, а в останніх трьох турах тричі зіграв унічию. Ейбару ж у неділю сан-себастьянці взагалі могли програти, та "зброярям" постійно бракувало завершального удару.

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Натомість "блаугранас" чергують вдалі поєдинки з невдачами. З одного боку, здолали Бетіс, Осасуну та Леванте, з іншого – програли Атлетіко та Кадісу й втратили очки з Алавесом. Подібні гойдалки і в Лізі чемпіонів, де після розгромів Динамо та Ференцвароша каталонці влетіли Ювентусу вдома (0:3). Додаємо до цього фінансові проблеми клубу, й причин бути в доброму гуморі шанувальникам Барси хіба позичати. Та потенційний успіх у двобої зі Сосьєдадом може закласти фундамент під переможну серію каталонців. Принаймні до кінця 2020-го календар Барселони сприятиме такому ходу подій.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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