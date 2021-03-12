"У меня контракт до 2023 года, и я хочу добиться успеха и выигрывать титулы с Баварией. Сейчас не время говорить о моем будущем", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенского клуба.

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Напомним, недавно Йоахим Лев шокировал заявлением о своем уходе с тренерского мостика сборной Германии после Евро-2020. Стоит отметить, что Флик уже работал в национальной команде помощником Лева в 2006-2014 годах.

В прошлом сезоне наставник Баварии помог своим подопечным оформить требл.

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