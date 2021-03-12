Флик не спешит возглавлять сборную Германии
Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик имеет еще незавершенные дела с мюнхенцами.
"У меня контракт до 2023 года, и я хочу добиться успеха и выигрывать титулы с Баварией. Сейчас не время говорить о моем будущем", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенского клуба.
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Напомним, недавно Йоахим Лев шокировал заявлением о своем уходе с тренерского мостика сборной Германии после Евро-2020. Стоит отметить, что Флик уже работал в национальной команде помощником Лева в 2006-2014 годах.
В прошлом сезоне наставник Баварии помог своим подопечным оформить требл.
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